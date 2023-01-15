Захарова назвала Арестовича лицом киевского режима, а Зеленского — носом

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича лицом киевского режима, а главу государства Владимира Зеленского — носом. Таким образом дипломат прокомментировала реакцию украинских властей на инцидент с попаданием ракеты по жилому дому в Днепре.

После «сбития», а потом «несбития» украинскими военными ракеты над жилым домом в Днепропетровске, а потом в Днепре Арестовича на Украине начинают объявлять внедренным агентом Кремля. Нет уж, не выйдет. Он — лицо киевского режима. Зеленский — нос, а Арестович — лицо, — написала Захарова.

Ранее Арестович, объясняя произошедшее в Днепре, заявил, что украинские средства ПВО сбили пролетавшую над городом ракету, но она упала на подъезд жилого дома и взорвалась. В ВВС Украины ответили, что у них нет средств, которые способны сбить тип ракеты, попавшей в дом. Позднее Арестович уточнил, что вина за взрыв лежит на тех, кто запустил ракету, «вне зависимости от механизма ее наступления».

Мэр Днепра Борис Филатов, в свою очередь, призвал СБУ и контрразведку Украины отреагировать на заявление Арестовича. При этом он назвал советника офиса Зеленского самовлюбленным котом и помойным ртом.

Ракета попала в многоэтажный дом в Днепре вечером 14 января. Согласно данным местных властей, погиб 21 человек, в том числе один ребенок. Еще 73 человека, включая 14 детей, получили ранения. На месте происшествия продолжается разбор завалов, ведутся поиски еще 35 человек.