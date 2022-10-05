Захарова: требования Польши и ФРГ о выплате Украине репараций аморальны

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Требования Берлина и Варшавы к России выплатить репарации Украине непристойны и аморальны, заявила в эфире радиостанции Sputnik представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Россия вложила немало средств в восстановление Польши после Второй мировой войны, а Германия была непосредственным виновником конфликта. Кроме того, Польша и Германия поддержали недавний «грязный переворот» и создание «квазирежима» на Украине.

Вообще, просто неприлично, непристойно и абсолютно аморально <...> заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций <...>. Не Польше и не Германии это делать, — сказала Захарова.

Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что одним из условий прекращения военного конфликта на Украине должны стать выплаты ей репараций и компенсации со стороны России. Помимо этого, по его словам, Украина должна получить полную территориальную интегральность, а российские «военные преступники» — предстать перед судом. О необходимости репараций со стороны России также заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на совместной конференции с главой МИД Польши. Они осудили «организацию Россией референдумов» на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, заявив, что не признают их итогов.

