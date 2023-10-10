Захарова нашла виновных в эскалации на Ближнем Востоке Захарова: разведслужбы США упустили военное столкновение между Израилем и ХАМАС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Разведслужбы США упустили готовящееся столкновение ХАМАС с Израилем, несмотря на наличие спутников и военных баз по всему миру, сообщила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. Она указала, что в ситуации с Украиной американцы создали информационный фон для своих провокаций за четыре месяца до февраля 2022 года.

Как так-то? Про «вторжение» России на Украину Соединенные Штаты Америки рассказывали миру два месяца в конце 2021-го и еще два месяца в начале 2022-го. А тут Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки? — написала Захарова.

Она выразила удивление тому, что никто в администрации президента США Джо Байдена не подал в отставку за упущение эскалации палестино-израильского конфликта.

Ранее в пресс-службе МИД России сообщили, что российские авиакомпании продолжают осуществлять прямые перелеты между Россией и Израилем, учитывая большой спрос со стороны россиян, желающих вернуться на родину. В ведомстве подчеркнули, что авиасообщение с Тель-Авивом сохранилось у Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод.

7 октября, в первый день эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, Росавиация ввела ограничения на ночные вылеты из аэропортов России в направлении Тель-Авива. Решение было принято в связи с нестабильной военно-политической обстановкой на Ближнем Востоке.