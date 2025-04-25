Захарова диагностировала Западу «страшную болезнь» Захарова заявила об исторической амнезии у Запада

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Запад подвержен «исторической амнезии», заявила журналистам представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Москва будет делать все для сбережения своей исторической памяти, сообщает ТАСС.

Они сейчас на Западе, действительно, подвержены тому, что называется страшной болезнью, — исторической амнезией. Да, они пройдут свой урок еще раз, — сказала дипломат.

Она призвала сохранять собственную историческую память и делать все для сбережения памяти о своих героях в мире. На «злодеяния, козни, бесконечные гадости» следует «реагировать стоически», отметила Захарова. Представитель МИД подчеркнула, что Россия сделает все, «чтобы сохранять свою историческую память», и ответит взаимностью всем, «для кого это тоже свято».

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что угрозы тем, кто хочет приехать на парад Победы в Москву, со стороны европейских политиков свидетельствуют о глубине их морального падения. По словам дипломата, то, что вокруг священного для россиян события развернулась идеологическая борьба, заметно невооруженным глазом. Речь идет о «политике расчеловечивания», которая стирает историческую память и создает условия для того, чтобы те нарративы, которые насаждаются в политике, поддерживались общественным мнением.