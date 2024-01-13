Захарова нашла смешным заявление Шольца о виселицах

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Олаф Шольц

Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что виселицы не являются аргументом для демократии, выглядят смешно, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. По словам дипломата, подобные высказывания делает человек, который распоряжается о поставках Украине танков и снарядов. Ранее Шольц также заявил, что призывам к насилию и личным угрозам нет места в демократии.

Смешно слышать это от человека, который принимает решения о поставках танков и снарядов неонацистскому режиму на Украине, — написала Захарова.

До этого сообщалось, что депутат бундестага Михаэль Кауфманн обратился к правительству ФРГ с требованием объяснить слова Шольца, который ранее заявил о победе России над Украиной. Речь идет о заявлении во время правительственной декларации 28 ноября 2023 года, когда политик высказал предположение относительно последствий поражения Киева. По мнению Кауфманна, такие высказывания должны подтверждаться реальными фактами.

Кроме прочего, британские СМИ ранее раскрыли шаги Шольца по борьбе с российскими хакерами. По словам журналистов, немецкий политик пользуется пневмопочтой XIX века.