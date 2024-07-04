Захарова напомнила председателю ГА ООН о пределах его полномочий Захарова назвала ангажированными слова председателя ГА о нарушении РФ Устава ООН

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Мария Захарова

Высказывания председателя 78-й сессии Генассамблеи ООН Денниса Фрэнсиса, обвинившего Россию в нарушении устава всемирной организации в контексте специальной военной операции, являются ангажированными, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. По словам дипломата, он забыл о пределах своих полномочий.

Действительно, Деннис Фрэнсис отметился новой порцией ангажированных высказываний. Председатель 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН вновь забыл о пределах своих полномочий, самолично наделив себя правом квалифицировать те или иные действия на предмет их соответствия учредительному документу всемирной организации, — заявила Захарова.

Фрэнсис забыл, что страны ООН должны поощрять и развивать уважение к правам человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии, продолжила она. Захарова подчеркнула, что такой избирательный подход к положениям Устава ООН является неприемлемым.

Ранее дипломат прокомментировала новость о ежедневной переписке канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона. Она в шутку предположила, что каждое свое сообщение канцлер начинает словами, восхваляющими главу государства как Наполеона.