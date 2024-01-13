Захарова заявила, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Тайвань является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте внешнеполитического ведомства, позиция Москвы по вопросу принадлежности острова остается неизменной.

Российская сторона признает, что в мире существует только один Китай, правительство Китайской Народной Республики является единственным законным правительством, представляющим весь Китай, а Тайвань является неотъемлемой частью Китая. Российская сторона выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что отношения между сторонами Тайваньского пролива являются сугубо внутренним делом Китая. Захарова отметила, что попытки некоторых стран использовать выборы на Тайване для давления на Пекин заслуживают широкого осуждения. Представитель МИД призвала эти государства воздержаться от провокационной политики, которая может подорвать региональную стабильность и международную безопасность.

Президент США Джо Байден ранее заявил, что Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Соответствующий вопрос ему задали после победы на выборах главы администрации острова Лая Циндэ. Этот политик был кандидатом от Демократической прогрессивной партии, которая выступает за суверенитет Тайваня.