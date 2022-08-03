Захарова напомнила главе Минобрнауки Латвии, зачем она изучала русский язык Захарова назвала чушью заявление латвийского министра о ненужности русского языка

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала чушью заявление министра образования Латвии Аниты Муйжниеце. По мнению дипломата, русский язык будет «не нужен» также, как латвийский, в ближайшее десятилетие.

Анита, неужели так же, как латвийский? Не удивляюсь, что министр образования страны ЕС несёт такую чушь — пост заняла, ранее являясь помощником бухгалтера и аудитором, — написала Захарова.

Дипломат напомнила, что Муйжниеце ранее работала в американской аудиторской компании Thornton. По словам Захаровой, именно эта организация представляла интересы осевшего в Лондоне олигарха Анатолия Мотылева.