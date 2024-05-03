Захарова намекнула на «удары возмездия» в случае атаки на Крымский мост Захарова: любые действия против Крымского моста вызовут «сокрушительный удар»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, все агрессивные действия в отношении переправы обречены на провал и вызовут «сокрушительный удар возмездия», передает ТАСС.

Сегодня, накануне 80-летия освобождения Крыма, <...> под прицелом вновь оказался Крымский мост. Подготовка к нападению на него, в это сложно поверить, но ведется теперь уже открыто, с показушной бравадой и при абсолютной прямой и беззастенчивой поддержке коллективного Запада, — сказала она.

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица ранее опубликовал коллаж, в который включил Крымский мост и намекнул на возможный удар по объекту. Дипломат привел так называемый список шести основных типов переправ на 2024 год. В перечень постпред добавил «Арочные мосты», «Консольные мосты», «Вантовые мосты», «Подвесные мосты» и «Связанные арочные мосты». Однако Кислица сопроводил Керченскую переправу пустой картинкой.

Ранее политолог Данила Гуреев заявил, что желание Киева уничтожить Крымский мост связано с тем, что объект является символом успеха российской экономики и государства в целом. Эксперт подчеркнул, что власти Украины хотят «сохранить лицо» и продемонстрировать свою «эффективность» подобной атакой.