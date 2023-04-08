Захарова: на Западе создают «образ жертвы» из обвиняемой в теракте Треповой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гражданка РФ Дарья Трепова, задержанная по подозрению в причастности ко взрыву в кафе «Стрит-бар» и убийству военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), во время избрания меры пресечения в Басманном суде

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала лицемерием отсутствие слов сочувствия или осуждающих комментариев со стороны Запада за шесть дней после убийства Владлена Татарского. В официальном Telegram-канале Захарова заявила, что европейские политики также пытаются сделать жертвой ситуации подозреваемую в совершении теракта Дарью Трепову.

За шесть дней, прошедших с момента взрыва в том питерском кафе, никто из западных «радетелей» за свободу СМИ и безопасность журналистов не выдавил из себя и слова осуждения этой запредельной по любым человеческим меркам жестокости, не выразил элементарного сострадания к потерпевшим. Зато морально деградировавшая подозреваемая вызывает у них куда большее сочувствие. На Западе из неё пытаются лепить образ жертвы, — написала Захарова.

Дарье Треповой предъявлено обвинение в убийстве Владлена Татарского, на чьих мероприятиях ранее она появлялась под видом поклонницы. Трепова принесла на творческий вечер военкора в Санкт-Петербурге 2 апреля статуэтку, начиненную взрывчаткой. Спустя несколько минут статуэтка сдетонировала и убила мужчину. Также пострадали около сорока человек-участников встречи.

Похороны Владлена Татарского прошли сегодня на Троекуровом кладбище. Мероприятие в том числе посетили лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и бизнесмен Евгений Пригожин.