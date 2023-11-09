Захарова: Москва шокирована заявлением посла Израиля об эвакуации россиян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия была шокирована заявлением посла Израиля в Москве, что для согласования списка на эвакуацию российских граждан может понадобиться до двух недель, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, такая логика недопустима.

Мы были по-настоящему шокированы, услышав вчера заявление посла Израиля в Москве о том, что для согласования российских списков может понадобиться до двух недель. Эта логика, конечно, недопустимая, — подчеркнула она.

Захарова отметила, что Москва предприняла своевременные шаги для эвакуации россиян из сектора Газа. При этом остается непонятным, почему этот процесс до сих пор не разблокирован, сказала она.

Накануне израильский посол в России Бен Цви заявил ТАСС, что согласование списков для эвакуации российских граждан из Газы через КПП «Рафах» может занять до двух недель. По его словам, Египтом предусмотрено ограничение в 500–600 человек в день, а всего в очереди на эвакуацию стоят порядка семи тысяч человек.

Тем временем глава отдела внешних связей палестинского движения ХАМАС в Газе Басем Наим пояснил, что списки на эвакуацию иностранцев из анклава формируют Израиль и США. По его словам, движение не препятствует их выезду.