Россия готова содействовать Азербайджану и Армении в вопросе делимитации Захарова: РФ готова содействовать Азербайджану и Армении в вопросе делимитации

Фото: МО РФ

Россия поддерживает урегулирование всех вопросов касательно делимитации границы между Арменией и Азербайджаном исключительно политико-дипломатическими методами, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент NEWS.ru. Захарова подчеркнула, что Москва готова содействовать странам в этом вопросе. По ее словам, договоренности между странами должны носить устойчивый, сбалансированный и взаимоприемлемый характер, а также служить основой для достижения прочного мира в регионе.

Мы поддерживаем урегулирование всех вопросов касательно делимитации границы между Арменией и Азербайджаном исключительно политико-дипломатическими методами, — сказала дипломат.

Баку и Ереван 19 апреля пришли к соглашению о первом этапе делимитации в Тавушской области. Стороны условились, что весь процесс будет опираться на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал существенным достижением достигнутую с Азербайджаном договоренность о демаркации госграницы. По его словам, Баку и Ереван своими подписями подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга и подтвердили, что создаются не новые границы, а воспроизводятся де-юре границы на момент распада Советского Союза.