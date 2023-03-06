Захарова объяснила молчание Запада после попытки убийства Малофеева Захарова: молчание Запада о покушении на Малофеева означает вовлеченность в такие преступления

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Молчание западных стран в связи с покушением на основателя «Царьграда» Константина Малофеева будет означает их вовлеченность в преступления и кураторство экстремистских действий Украины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат написала в своем Telegram-канале, что обычно на Западе проявляют гиперактивность в случаях притеснения журналистов. Ранее о предотвращении покушения на Малофеева заявили в ФСБ. В ведомстве сообщили, что пресекли попытку злоумышленников установить взрывное устройство под автомобиль главы группы компаний «Царьград».

Молчание западных режимов — обычно гиперактивных по любому поводу притеснения журналистов — в связи с покушением на основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева будет означать их негласную вовлеченность в поддержку подобных преступлений, а также идеологическое кураторство экстремистских действий киевских бандитов, — написала Захарова.

В ФСБ отмечали, что преступники планировали осуществить диверсионно-террористический акт, аналогичный тому, который совершили убийцы Дарьи Дугиной, погибшей в августе 2022 года. Дочь известного российского философа скончалась, когда в ее машине сработало взрывное устройство.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что подобные атаки являются для украинских властей элементом информационной войны. Он напомнил, что в 2022 году спецслужбы Киева пытались ликвидировать его полного тезку, ведущего Владимира Соловьева.