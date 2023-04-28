Захарова: миссия по безопасности ЕС будет управлять Молдавией из Брюсселя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы Евросоюза направить миссию в Молдавию фактически направлены на введение в стране внешнего управления. Согласно ее комментарию на официальном сайте ведомства, история посреднических усилий ЕС хорошо известна на примере отношений Белграда и Приштины и попытки создать сообщество сербских муниципалитетов в Косово, что не реализуется косовскими властями. А недавно организованная миссия Евросоюза в Армении до сих пор не способствовала нормализации отношений в Закавказье.

Акцентируя «партнерский» характер новой миссии, еэссовцы, как всегда, лукавят. Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией, — заявила Захарова.

Также Захарова отметила, что присутствие миссии ЕС в Молдавии с учетом конфронтации в отношении РФ вряд ли будет содействовать стабилизации ситуации в стране и регионе.

Ранее премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что власти республики не позволят российскому президенту Владимиру Путину въехать в страну. Он пояснил, что правительство располагает списком официальных лиц России, которым запрещен въезд в республику. В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Молдавии уже не существует и туда никто не собирается ехать.