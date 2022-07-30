«Западные ценности впечатляют все сильнее»: Захарова о норвежском консуле Захарова: МИД РФ ответит на «акт ненависти» норвежского консула

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Российская сторона прорабатывает варианты реакции на «возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии» со стороны норвежского консула Элисабет Эллингсен, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram. Ранее в сети появилось видео, где консул устроила скандал в мурманском отеле и нелицеприятно отозвалась о России. Захарова отметила, что «западные ценности впечатляют все сильнее».

В настоящий момент в МИД России прорабатываются варианты реакции на этот возмутительный акт ненависти, национализма и ксенофобии. Если только нас не опередит МИД Норвегии. Что было бы правильно. В высказываниях этой гражданки явно прозвучала ненависть к одной национальности и нескрываемое национальное превосходство, — написала Захарова.

Норвежский консул Элисабет Эллингсен устроила конфликт в отеле Мурманска. Чиновница возмутилась, что ей, как и всем остальным посетителям, нужно подождать, пока горничные закончат убирать в номере. Эллингсен заявила, что она привыкла только к чистым номерам и ей категорически не нравится, как «русские убираются». Она затем добавила, что «ненавидит русских».

Консулу грозит уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».