Захарова: МАГАТЭ затянуло с визитом на Запорожскую АЭС

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ и автобус с международной прессой на территории Запорожской АЭС в Энергодаре

Представитель МИД России Мария Захарова заявила в эфире радиостанции Sputnik, что не понимает, почему делегация МАГАТЭ до сих пор не может посетить Запорожскую АЭС, где ее «заждались». По словам дипломата, сложная ситуация в стране не помешала организовать визит генсека ООН Антониу Гутерриша на Украину, тогда как вопрос обстрела атомной электростанции решать никто не спешит.

Если генеральный секретарь ООН добрался с визитом на территорию Украины, я, честно говоря, не понимаю, почему делегация МАГАТЭ <...> не может направиться, с точки зрения секретариата ООН, на Запорожскую атомную электростанцию, — сказала Захарова.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий назвал эфемерными заявления украинской стороны от том, что она сможет гарантировать безопасный проезд сотрудников МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Дипломат указал, что в регионе действует большое количество подразделений, которые не подчиняются Киеву, тогда как сама Украина вопреки этим гарантиям продолжает наносить удары по ЗАЭС. Он подчеркнул, что нельзя подвергать опасности жизни чиновников МАГАТЭ, учитывая, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси собирается лично возглавить эту миссию.