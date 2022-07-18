Захарова: Лондон политизирует ситуацию вокруг смерти наемника Ури

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Британские власти стремятся политизировать ситуацию со смертью наемника Пола Ури, попавшего в плен в ДНР, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что такая позиция неуместна, поскольку он был профессиональным военным, а не гражданским лицом. Кроме того, Соединенное Королевство не позаботилось о том, чтобы обеспечить своего подданного необходимыми медицинскими препаратами.

Дипломат считает, что Лондону следовало вести переговоры об освобождении Ури с властями ДНР. Однако британская сторона игнорировала соответствующие напоминания Москвы и оставила такую возможность без внимания. Отмечается, что Ури страдал рядом хронических заболеваний, включая инсулинозависимый диабет, а Британия не озаботилась тем, чтобы обеспечить его необходимыми лекарствами по линии Красного Креста. При этом наемника лечили врачи ДНР.

По данным властей республики, причиной смерти Ури стали не только тяжелые заболевания, но и стресс, связанный с пленением и нежеланием британских властей заниматься его судьбой.

Теперь же в Лондоне пытаются использовать этот сюжет и связанную с ним человеческую трагедию для раздувания медийного скандала и набора очков в контексте предвыборной борьбы за пост лидера Консервативной партии Великобритании, — сказала Захарова.

Ури скончался 10 июля. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Москва должна нести полную ответственность за это. При этом она назвала Ури сотрудником гуманитарной помощи.