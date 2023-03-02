Захарова: Лавров и Блинкен пообщались «на ходу» в рамках G20

Фото: Ron Przysucha/State Department/Global Look Press

Сергей Лавров и Энтони Блинкен

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пообщались «на ходу» в рамках совещания глав МИД стран — участниц G20 в Индии, сообщила ТАСС официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. По ее словам, полноценных переговоров представителей двух стран при этом не произошло.

Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии двадцатки, Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было, — сказала дипломат.

Ранее сообщалось, что Лавров и Блинкен встретились в Нью-Дели впервые с начала специальной военной операции на Украине. При этом Захарова заявила, что в настоящее время сложно представить личные контакты российского министра и американского госсекретаря на фоне условий, которые сложились в международных отношениях. В возникновении этих условий Захарова обвинила Вашингтон, который, по ее словам, отодвинул дипломатию на второй план, поскольку не верит в нее и предпочитает использовать эскалацию конфликтов по всему миру и разрушение как логику внешней политики США.