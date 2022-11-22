Захарова: кусочки старого шпиля здания МИД превратили в сувениры

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кусочки старого шпиля здания МИД в Москве после реконструкции превратили в сувениры, которые дарят почетным гостям, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на встрече со студентами-архитекторами из Донбасса. По ее словам, которые приводит РИА Новости, металлический шпиль здания пришел в негодность в 2017-2018 годах и был демонтирован, а потом восстановлен из более современных металлов.

Мы забрали металл и попросили, чтобы нам его распилили на кусочки. Мы сделали сувенир, который не знает аналогов, — вмонтировали в плексиглас фрагменты аутентичного шпиля МИДа. И много лет почетным гостям мы вручаем такую вещь, — рассказала Захарова.

Ранее сообщалось, что около шпиля высотного здания МИД уже несколько лет живет пара соколов-сапсанов, но после ремонта шпиля в 2017 году, птицы так ни разу и не вывели птенцов, хотя им были созданы все условия и даже установлено искусственное гнездо. При этом пара сапсанов, живущая на крыше высотки МГУ, приносит потомство регулярно. Отмечается, что высотки в Москве для хищных птиц — аналоги горных утесов, поэтому сапсаны освоили их вскоре после постройки в сталинские времена.