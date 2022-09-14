Захарова: концепция безопасности Украины грозит ЕС «рабской зависимостью»

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Проект безопасности Украины вводит страны ЕС в «рабскую зависимость» и направлен на то, чтобы экономика Евросоюза уже никогда не восстановилась, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она обратила внимание на то, что согласно этому проекту страны ЕС должны наладить постоянные поставки Украине оружия и помогать ей в финансовом плане, что будет очень непросто в условиях приближающейся зимы

Мне кажется, что эта концепция должна поставить ЕС под такую дикую рабскую зависимость, чтобы они уже никогда не восстановились. Это дьявольский план Вашингтона, — сказаладипломат.

Ранее Киев опубликовал проект гарантий безопасности для Украины. Договор должен быть гарантирован «группой международных партнеров» и предполагает «набор гарантий невоенного характера, основанных на санкциях», а также на поставках военного снаряжения, оружия и разработке законодательной базы, позволяющей конфискацию активов для возмещения ущерба. Отмечается, что гарантии не исключают стремления Украины в НАТО, они лишь должны обеспечить безопасность страны, пока она не вступит в Альянс.