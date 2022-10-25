Захарова: киевский режим не считает людей за людей

Фото: МИД РФ

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что власти Украины «не считают людей за людей». По мнению дипломата, бесчеловечность Киева распространяется даже на украинцев. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук обратилась к соотечественникам, попросив их не возвращаться и переждать зиму в странах пребывания.

Удобно было бы: осенью улетали бы на зимовку, отъедались там на миграционных пайках, а потом летом прилетали бы обратно. Киевский режим людей за людей не считает. Даже своих, — высказалась Захарова в Telegram-канале.

Ранее в издании Dziennik Gazeta Prawna написали, что власти Польши вознамерились изменить законы о помощи украинским беженцам. По информации газеты, их обяжут получать специальные идентификационные номера (PESEL), а также введут необходимость фотографироваться в ходе регистрации. Кроме того, власти страны намерены ликвидировать получение разрешения на временное проживание украинцам в упрощенном режиме, а также расширить список работ, на которых беженцы смогут трудиться.

С конца февраля около четырех миллионов беженцев с Украины и подконтрольных РФ территорий прибыли в Россию. Около 628 тысяч из них — дети. О том, с какими проблемами сталкиваются бежавшие из зоны СВО и как они обустраивают новую жизнь, читайте в материале NEWS.ru.