Захарова: Киев не потратит «ни одного доллара» на восстановление Донбасса Захарова: Киев не будет тратить деньги Запада на восстановление Донбасса

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Киев не потратит «ни одного евро и ни одного доллара» из бюджета западной помощи на восстановление инфраструктуры Донбасса, заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Дипломат утверждает, что украинские власти не будут тратить деньги Запада на переустройство региона, который разрушается Киевом с 2014 года, пишет РИА Новости. Захарова считает, что это вполне «очевидно».

Могу вам сразу сказать: ни одного евро, и ни одного доллара из западной помощи не будет потрачено на развитие и восстановление последовательно разрушавшейся Киевом с 2014 года инфраструктуры республик Донбасса, это уже очевидно, — заявила Захарова.

Ранее сообщалось, что для восстановления разрушенных зданий и инфраструктуры в ДНР и ЛНР, в России может появиться федеральная служба при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Данную инициативу подготовил Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП), сотрудники которого отправили письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Заслуженный экономист России Евгений Гольдфайн оценил, сколько потребуется для восстановления территории ЛДНР. По его словам, не менее $600 млрд потребуется для этой цели. Он не уверен, что экономика РФ справится с проблемами, которые возникнут после окончания спецоперации России. Резкого снижения уровня жизни не ожидается. При этом отрицательные воздействия на экономику будут подсчитаны в первые месяцы зимы.