Захарова раскрыла деструктивное желание Киева в отношении регионов России Захарова: Киев хочет разжечь военные конфликты на Кавказе и в Приднестровье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мария Захарова

Украинское руководство хочет разжечь военные конфликты на территории Кавказа и в Приднестровье, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, в Киеве мечтают об открытии второго фронта в конфликте против России, а секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вместе с президентом этой страны Владимиром Зеленским призывают власти Грузии и Молдавии к соответствующим действиям.

В Киеве по-прежнему грезят мечтой об открытии, как они говорят, «второго фронта» против России. Данилов вслед за Зеленским, недавно призывавшим Грузию начать подобные боевые действия, адресовал аналогичный призыв властям Молдавии. По сути, киевская хунта ведет подстрекательство к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье, — сказала дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что чем дольше Соединенные Штаты Америки будут подливать масло в огонь украинского конфликта, тем дольше он будет продолжаться. Он считает, что Вашингтон, а не Киев является «главным рулевым» в конфликте на Украине, при этом прямая вовлеченность США в этом противостоянии никак не повлияет на его ход.

Зеленский ранее заявил, что отказ членов НАТО принимать страну в свои ряды не влияет на позицию Киева. Глава государства уверен, что Альянс может изменить свое решение. Зеленский также добавил, что все члены организации уверены в том, что будущее Украины — в рядах НАТО. Значительное большинство членов Альянса активно настаивает на принятии страны, добавил он.