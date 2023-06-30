Захарова: Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала в своем Telegram-канале учения в ряде регионов Украины на случай аварии на станции.

На днях в ряде регионов Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС. Киевские власти готовятся совершить очередной теракт! — написала Захарова.

Кроме того, дипломат, со ссылкой на власти Киева указала на то, что в столице Украины установили дополнительные устройства для измерения радиации.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций, в том числе на ЗАЭС. По его словам, это отчетливо показала ситуация с ЧП на Каховской гидроэлектростанции.

До этого украинские власти сообщили, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области начинаются учения на случай возникновения чрезвычайного происшествия на Запорожской АЭС. Местное население при этом призвали «воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок».