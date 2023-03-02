Лавров и Блинкен встретились на полях G20 впервые с начала СВО

Фото: МИД РФ

Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен встретились на полях G20 в Нью-Дели, передает агентство AFP. Они не виделись с начала специальной военной операции на Украине. Прошлым летом глава МИД РФ и госсекретарь США провели переговоры по телефону. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в настоящее время сложно представить личные контакты российского министра и американского госсекретаря. По ее словам, такая встреча тяжело представима на фоне условий, которые сложились в международных отношениях. В возникновении этих условий Захарова обвинила Вашингтон, пишет РИА Новости.

По-моему, позиция США обозначена четко и давно. Они выступают за эскалацию конфликтов в принципе по всему миру, дипломатию, к сожалению, они, видимо, отодвинули на второй план. Сейчас уже возникают вопросы — почему? Оттого, что они не владеют или не верят в нее или просто потому, что разрушение является логикой вообще внешней политики США, — сказала представитель МИД РФ.

Агентство AFP опубликовало кадры с заседания Совета глав МИД «Большой двадцатки». Встреча началась с минуты молчания в память о жертвах землетрясений в Турции и Сирии.

В зале заседаний Лавров сидит рядом с главой МИД Мексики, а также с коллегой из Саудовской Аравии. Блинкен расположился за тем же столом, но с другого края.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская делегация в Нью-Дели собирается открыто заявить о причинах и зачинщиках проблем в мировой политике и экономике. Отмечалось, что Россия также представит беспристрастную картину произошедшего с «Северными потоками» в зоне ответственности ЕС и НАТО.