Захарова иронично ответила на требование Польши к Украине об эксгумации Захарова: без эксгумации в Евросоюз давно никто не входит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram-канале, что без эксгумации в Евросоюз давно никто не входит. Таким образом она отреагировала на требование Польши к Украине извлечь из мест захоронения останки жертв Волынской резни.

Без эксгумации в ЕС давно никто не входит, — констатировала Захарова.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил, что Украина не может вступить в Евросоюз, пока не будет проведена эксгумация останков поляков с мест массовых захоронений. По его словам, также нельзя говорить о долгосрочном перемирии с Киевом без решения соответствующего вопроса.

Сейм Польши принял постановление, в котором содержится призыв к Украине признать вину в Волынской резне. Речь идет о массовом уничтожении этнических поляков Украинской повстанческой армией ОУН (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) в 1943–1944 годы. Тогда погибли более 100 тысяч поляков, несколько сотен тысяч человек покинули свои дома.

Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС начать переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз. ЕК посчитала удовлетворительным прогресс страны в сфере проведения реформ.