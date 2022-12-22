Захарова: идея газового союза обсуждается в профильных министерствах

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос NEWS.ru, что идея тройственного газового союза с участием Узбекистана и Казахстана находится в проработке и пока о ее деталях говорить преждевременно. Практические же вопросы взаимодействия по этому проекту обсуждаются на уровне профильных министерств.

Очевидно, что взаимодействие заинтересованных сторон в данной сфере является востребованным в связи с имеющимся <…> энергетическим мировым кризисом и все это необходимо также и с точки зрения задач обеспечения социально-экономической стабильности и благополучия населения. Что касается контуров практических такого взаимодействия, они обсуждаются на уровне профильных министерств, - заявила представитель МИД.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вопрос создания газового союза с Узбекистаном и Казахстаном требует взаимного согласования и принятия компромиссных решений. В Бишкеке на пресс-конференции после заседания ЕЭАС российский лидер допустил, что это может быть энергетический альянс.

В свою очередь, посол по особым поручениям МИД РФ Юрий Сентюрин заявил, что переговоры по газовому союзу России с Узбекистаном и Казахстаном продолжаются. Он призвал не доверять интерпретациям СМИ о ходе дискуссии, так как в публикациях могут появляться «вырванные из контекста» цитаты партнеров Москвы, из которых якобы следует их неприятие проекта.