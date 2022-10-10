Захарова: главкому ВСУ не удастся оправдаться за браслет со свастикой

Фото: Министерство обороны РФ

Мария Захарова

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был замечен с браслетом со свастикой и оправдаться здесь не получится, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Так она отреагировала на недавно выложенное в Twitter фото главкома с украшением на руке, содержащим нацистскую символику.

Не с рунами и «мертвой головой», не с буддистскими «десятью тысячами» или солярными знаками, а именно свастикой — символом национал-социализма, проклятым гнутым крестом убийц, карателей и фашистов, — написала Захарова.

Она также обратила внимание, что после того как фотография Залужного вызвала резонанс, украинские власти попытались оправдаться, заявив, что на снимке сильно «ужато» качество, из-за чего на браслете виднеется символ, «похожий на свастику», и представили «оригинальное» фото украшения. Однако, по ее словам, оно не соответствует действительности.

Итог — украинский главком ВС носит браслет со свастикой. И оправдаться здесь не получится, — заключила дипломат.

Также она назвала фото главкома ВСУ «продолжающейся пиар-компанией по самораскрутке».

Ранее Захарова прокомментировала желание президента Украины Владимира Зеленского выступить на срочном саммите стран «Большой семерки» (G7), который планируют созвать на фоне ракетных ударов по украинским объектам критической инфраструктуры. По ее словам, он выступит перед собравшимися «с новым номером».