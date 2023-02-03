Захарова: Европа идет ко дну с привязанной к ногам Украиной Захарова: Западной Европе грозит рецессия и гибель из-за поддержки Украины

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Западная Европа впадает в рецессию и идет ко дну вместе с Украиной, заявила в Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, спасти ЕС от гибели может только Россия, однако стоит ли это делать, пока непонятно.

Впадающая в рецессию Западная Европа, давно утратившая навык к выживанию, идет ко дну, с привязанной к ногам Украиной. В середине 20-го века Западную Европу от нее самой спас советский народ. Честно говоря, сейчас надо подумать дважды, — заявила Захарова.

Поводом для комментария стали слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что санкционный темп Европы немного замедлился, а Россия, напротив, увеличивает темп адаптации к санкциям. Зеленский назвал влияние на способность Москвы обходить санкции «общей европейской задачей».

Ранее немецкий журналист Габор Штайнгарт отметил, что санкции в итоге оказались гораздо менее эффективными, чем ожидалось. Будучи отключенной от системы SWIFT, финансовая система России не рухнула, более того, рубль после начала украинского конфликта окреп по отношению к доллару на 9,6%, подчеркнул журналист.

Он пояснил, что даже в условиях санкций Россия продолжает покупать иностранные товары, а ее сырье все равно поступает к потребителям по измененным логистическим цепочкам. Западные правительства делают официальные торговые запреты, но не могут или не хотят полноценно контролировать их выполнение, добавил Штайнгарт.