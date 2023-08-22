Захарова: Европа будет истекать кровью от внутреннего терроризма

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Западная Европа будет истекать кровью от внутреннего терроризма, потому что официальные власти полагают, что террористические атаки на гражданские объекты — норма, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова главы МИД Германии Анналены Бербок, указавшей на законность атак украинских беспилотников на гражданские объекты Москвы.

Могу их успокоить: все вернется. И Западная Европа будет, к сожалению, истекать кровью от внутреннего терроризма. Потому что если официальные власти полагают терроризм нормой, он ею станет и у них дома, — заявила Захарова.

Заявления Бербок идеально подходят под определение «спонсорство терроризма», которое так любят использовать западные страны, добавила дипломат.

Ранее Захарова прокомментировала заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, назвавшего Россию экономическим карликом, похожим на заправочную станцию с атомной бомбой. По ее словам, подобные высказывания делают от зависти и беспомощности. Евросоюз она в свою очередь назвала банкротом, потерявшим способности заправляться качественным топливом по средствам. Кроме прочего, дипломат напомнила, что только одна страна ЕС смогла создать ядерное оружие.