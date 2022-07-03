Захарова: если Украина продолжит провокации, ей не поздоровится

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Если украинская сторона будет продолжать откровенные провокации в отношении России, то ей скоро не поздоровится, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, пишет РИА Новости. По ее словам, официальному Киеву нужно об этом знать и понимать последствия своих действий.

Тем, кто действует подобным образом, следует знать, что в случае продолжения провокаций им не поздоровится, — сказала Захарова.

В ночь на 3 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о масштабном обстреле Белгорода со стороны Украины. В результате были частично разрушены 11 многоквартирных и 39 частных домов. По последним данным, погибли четыре человека, еще четверо, включая ребенка, получили ранения.

В этот же день губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о сбитых над Курском украинских беспилотниках. Позже он добавил, что со стороны Украины было в очередной раз обстреляно приграничное село Теткино.