Захарова: дефицит совести у Запада провоцирует голод и дефицит торговли

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об ответственности России за любые дефициты в мире, связанные с зерном. Она пригласила политика в РФ на «закупки», однако уточнила, что это ему не позволит сделать «дефицит совести».

Господин Боррель, Вам нужно зерно? Приезжайте, покупайте и забирайте. Что Вам мешает? Единственное, что Вам не даёт это сделать, — дефицит совести, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее Боррель заявил, что Россия должна нести прямую ответственность за дефициты, возникающие в международной торговле зерном. По его мнению, Москва перекладывает вину за происходящее на санкции Европы, США и Великобритании вместо того, чтобы прекратить конфликт.

Ранее глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что мировая «хлебная война» на планете уже началась. По его мнению, позиция президента РФ Владимира Путина сыграет в этом вопросе ключевую роль.

Российский лидер в свою очередь 3 июня подчеркнул, что Москва не препятствует вывозу зерна с Украины, однако для этого Киев должен разминировать порты. Тогда же Путин добавил, что самый простой путь — вывозить зерновые по суше, через Белоруссию. Однако условие со стороны лидера республики Александра Лукашенко таково, что сначала с Минска должны быть сняты западные санкции.