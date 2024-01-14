Захарова дала совет Западу, как приблизить переговоры по Украине Захарова: Запад должен прекратить вооружать Украину, если он хочет переговоров

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Страны Запада в случае желания начать переговоры по Украине должны прекратить вооружать Киев, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала слова министра иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассиса о необходимости привлечь Москву к дискуссиям по украинскому конфликту.

Ранее Кассис на форуме в Давосе заявил, что Россию необходимо привлечь к процессу мирного урегулирования кризиса на Украине. По его словам, в противном случае решения достичь не удастся.

Если речь идет о желании отдельных стран найти выход из тупика, в который их завел Вашингтон, это один разговор. Тогда надо им перестать поставлять оружие на Украину, не принимать антироссийские санкции и не делать русофобские заявления. <...> Если же эта риторика нацелена на то, чтобы втянуть Россию на западных условиях в некий психоделический процесс, чтобы повлиять на принципиальные подходы России, то в эту ловушку нас не заманят, — указала Захарова.

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что представители стран Запада и Глобального Юга провели тайную встречу для обсуждения украинской «формулы мира». Глава МИД сообщал, что участники договорились вновь встретиться в январе, а в феврале может пройти саммит, на котором хотят утвердить положения «формулы мира».