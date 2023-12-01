Захарова дала совет Бербок Захарова призвала Бербок оценить доступ всех членов ОБСЕ к площадке заседаний

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram посоветовала главе МИД Германии Анналене Бербок сосредоточиться на проблеме доступа всех членов ОБСЕ к площадке заседания Совета министров иностранных дел организации. Это лучше, чем следить за тем, как выступает в Скопье глава МИД РФ Сергей Лавров, отметила дипломат.

Почему-то год назад ее не волновало, что Сергей Лавров вообще не появился в зале, поскольку польское председательство не направило России приглашение на заседание. При случае расскажите Анналене, что все выступления на Совете министров транслируются онлайн и послушать всех можно в любой точке планеты. А вот выступить — лишь находясь в зале, — написала Захарова.

Она считает, что в своем заявлении Бербок подчеркнула, что Лавров появляется в зале якобы «только тогда, когда говорит сам». Слушать других он якобы не хочет. Захарова выразила сожаление, что глава немецкого МИД раньше не говорила, что «так жаждет любоваться Лавровым в зале».

Ранее Сергей Лавров прервал свое выступление на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ с просьбой оставить его в покое. Поблагодарив адресата своего обращения, он продолжил доклад. По словам Марии Захаровой, выбор темы, посвященной кризису безопасности в Европе, был обусловлен политикой, которую проводит США на Европейском континенте.