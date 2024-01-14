Захарова дала совет американцам после угроз Байдена Захарова посоветовала энергокомпаниям США усилить охрану после угроз Байдена

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент США Джо Байден начал адресовать угрозы своим гражданам из-за финансирования Украины, обратила внимание представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале дипломат привела цитату политика, где он пообещал, что республиканцы «дорого заплатят», если остановят помощь Киеву.

Советую американским энергетическим компаниям усилить охрану нефтяных объектов в Техасе и других регионах США, потому что после аналогичной угрозы от Байдена в начале 2022 [года] в адрес России через полгода был взорван газопровод «Северный поток», — добавила Захарова.

Ранее Байден сказал, что республиканцам в Конгрессе США придется расплатиться, если они не станут поддерживать Киев. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о дальнейшем финансировании Украины, при этом президент не объяснил, что имел в виду.

До этого сын бывшего президента США Дональд Трамп — младший выразил мнение, что сокращение финансирования Киева — единственный способ завершить конфликт на Украине и начать переговоры. По его словам, деньги пока помогают лишь сформировать в стране класс олигархов-миллиардеров.

Трамп-младший подчеркнул, что если Вашингтон урежет финансирование, то у президента Украины Владимира Зеленского «не будет шанса». При этом он назвал ложью все разговоры об успехах ВСУ на фронте, поскольку их, по его словам, как не было, так и нет, и уже сомнительно, что они когда-либо были вероятны.