Захарова вспомнила Третий рейх из-за чешской помощи Украине Захарова: Чехия повторяет опыт Второй мировой, поставляя танки Киеву

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Поставки танков Киеву со стороны Чехии свидетельствуют о враждебном антироссийском курсе Праги, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводятся на сайте МИД России, власти европейской страны нарушают базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием. Также Захарова сравнила нынешнюю ситуацию с временами Второй мировой войны, когда чехи снабжали Третий рейх вооружением.

Судя по всему, история ничему не учит нынешнее руководство Чешской Республики, которое с готовностью превратило свою страну в одну из основных площадок для производства, ремонта и модернизации военной техники, направляемой киевскому неонацистскому режиму, — подчеркнула дипломат.

Также Захарова обозначила очевидные, по ее словам, задачи коллективного Запада, которые заключаются в том, чтобы способствовать затягиванию конфликта на Украине и нанести максимальный ущерб России.

Речь идет о партии из 130 танков Т-72Б из Марокко, которую Прага приобрела в начале века. Как сообщила Захарова, 56 машин Чехия вернула, остальные были фактически экспроприированы для последующей переправки в зону боевых действий на Украине. В связи с этим дипломат обвинила чешскую сторону еще и в захвате чужой собственности.

Ранее военный обозреватель Виктор Баранец сказал, что Запад передал ВСУ устаревшие танки Leopard, которые стояли в запасе и не проверялись уже несколько лет, из-за чего техника быстро может выйти из строя. он пояснил, что оружие, которое поставляется Украине, либо не самое новое, либо уже несколько раз до этого отремонтированное. По словам эксперта, Запад избавляется от ненужной техники.