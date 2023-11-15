Захарова объяснила, зачем Армения ратифицировала Римский статут Захарова: Армения ратифицировала Римский статут МУС по политическим мотивам

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Армения руководствовалась исключительно политическими мотивами при ратификации Римского статута МУС, заявила представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, отвечая на вопрос NEWS.ru. Дипломат указала, что Москва предлагала Еревану задействовать механизмы МУС без ратификации Римского статута, но армянская сторона проигнорировала пути для компромисса.

Несмотря на все предостережения, особенно на фоне развязанной Западом через МУС антироссийской политики в отношении руководства нашей страны, официальных лиц, Ереван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации. Если же в Ереване сохраняют заинтересованность в решении проблем, созданных собственными же руками, то, на наш взгляд, возможности для этого в рамках армянской правовой системы имеются, — заявила Захарова.

Россия рассчитывала, что Армения воздержится от такого шага, подчеркнула дипломат. Захарова напомнила, что замглавы МИД РФ Михаил Галузин еще в интервью от 9 октября обращал внимание, что правила Международного уголовного суда допускают возможность обращения в МУС для тех стран, которые не являются подписантами Римского статута, а также без его ратификации.

Галузин отмечал, что в этой парадигме не видит возможности всерьез относиться к предложению Еревана о подписании межгосударственного соглашения для обхода требований МУС. Вице-спикер армянского парламента Акоп Аршакян сообщал, что республика предлагала Москве рассмотреть такую возможность за несколько месяцев до ратификации Римского статута.