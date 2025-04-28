Захарова анекдотом про корову ответила на сожаления Кулебы об «уходе» США Захарова: демократы под руководством Байдена готовили Украину на убой

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Сожаления экс-главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о решении Дональда Трампа вывести США из поддерживающей Киев коалиции напоминают анекдот про корову и осеменатора, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. По ее словам, то, с какой легкостью представители украинского руководства отдали страну на растерзание экс-президенту США Джо Байдену, станет для всех прекрасным уроком.

Немного напоминает анекдот про корову, которая после соответствующего сеанса повернула голову к осеменатору и спросила: «А поцеловать?» Украину использовал Байден и вся его гоп-компания, — написала она.

По словам Захаровой, администрация Байдена использовала Украину «цинично, грубо, в том числе для собственного обогащения», при этом сразу готовила ее «на убой». Она призвала Киев спрашивать с демократов, а не с республиканцев под руководством Трампа.

Прекрасный урок для всех, кто будет поддаваться на увещевания западных политических обольстителей, утрачивая собственные независимость и достоинство, — заключила дипломат.

Ранее Кулеба заявил, что Киев больше не может полагаться на Вашингтон даже в среднесрочной перспективе. По его словам, украинские власти ошиблись, когда посчитали президента США Дональда Трампа бизнесменом, который встанет на сторону Украины, если получит выгодное предложение.