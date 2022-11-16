«Кулебище любит жестко»: Захарова о призыве к США ответить России Захарова выразила надежду, что США жестко ответят Украине на инцидент с ракетой в Польше

Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канал просьбу министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы к властям США дать жесткий ответ России на инцидент с падением ракеты в Польше. Она выразила надежду, что Киев и получит такой ответ от Вашингтона.

Кулебище утром попросил Блинкена жестко ответить на историю с ракетой. Надеюсь, американцы прислушаются и жестко ответят Киеву. Кстати, не знала, что Кулебище любит жестко, — написала Захарова.

О своем разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном Кулеба рассказал ранее. Украинский министр обвинил в произошедшем в Польше Россию и подчеркнул, что реакция на инцидент должна быть «жесткой и принципиальной».

В свою очередь президент США Джо Байден назвал маловероятным то, что упавшая в Польше ракета была выпущена Россией. Некоторое время спустя он проинформировал партнеров по НАТО и G7, что инцидент стал результатом работы украинской системы ПВО.

Польский лидер Анджей Дуда также заявил, что с высокой долей вероятности ракета была украинской. Он подчеркнул, что у Варшавы нет доказательств запуска ракеты с российской стороны.