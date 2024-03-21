«Загнать в подвалы»: Журавлев о сообщениях о мощных ударах по Киеву Депутат Журавлев: преступников из администрации Киева нужно загнать в подвалы

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Боевая работа Су-25

Российской армии необходимо заняться административными зданиями в Киеве, если там до сих пор находятся украинские военные или наемники, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru он заявил, что работающие в президентском офисе и Верховной раде причастны к действиям ВСУ и их следует «загнать в подвалы», чтобы они сидели там и не поднимали головы.

На мой взгляд, давно уже пора заняться административными зданиям в Киеве, если там до сих пор находятся украинские военные или наемники. Ответственные за действия ВСУ, работающие на Банковой, где располагается президентский офис, или в Верховной раде на улице Грушевского, точно причастны ко всему, что делают ВСУ и прочие украинские власти, — сказал Журавлев.

По словам депутата, таких лиц можно считать «военными преступниками», которые в ответе за попытки устроить диверсии на российской территории. Журавлев также считает, что российские войска могут использовать для ударов по позициям противника гиперзвуковые ракеты «Кинжал», которые вряд ли смогут перехватить средства противовоздушной обороны.

Таких и следует загнать в подвалы, чтобы сидели там, не поднимая головы, или и вовсе уничтожить, накрыв вражеские гнезда теми же «Кинжалами», которые вряд ли сможет перехватить ПВО противника, — высказался депутат.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВС РФ могли нанести мощный удар по центрам принятия решений ВСУ в Киеве утром 21 марта. По его мнению, не исключено, что российские войска применили гиперзвуковой комплекс «Кинжал». Дандыкин считает, что целями ВС РФ, вероятно, стали подземные укрытия иностранных наемников. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.