«Загнал себя в угол»: в Госдуме заявили об узурпации власти на Украине Депутат Шеремет: с 31 марта на Украине запущен процесс узурпации власти

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На Украине запущен процесс узурпации власти с 31 марта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, страх толкает президента Украины Владимира Зеленского начать торговаться не за будущее страны, а за собственную безопасность.

Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол, — сказал Шеремет.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза заметил, что решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить в стране выборы главы государства делает его нелегитимным с 21 мая. Таким образом украинский лидер нарушает конституцию страны, скорее всего, боясь проиграть выборы, констатировал он.

До этого украинские СМИ сообщали, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд и поставил вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту главы государства по истечении пятилетнего срока. При этом приближенные президента опасаются, что вердикт КС их не устроит. Затем Зеленский объявил о начале конкурсного отбора на должности судей — для этого будет создана специальная комиссия, в которую включат пять человек из числа преподавателей права и ученых в этой области.