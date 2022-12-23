Загадка Счетной палаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валентина Матвиенко, подводя промежуточный итог работы вверенной ей верхней палаты парламента, сделала неожиданный прогноз. По ее прикидкам выходит, что в начале весенней сессии Совфеда в соответствии с Конституцией будет наконец назначен глава Счетной палаты РФ. В этом анонсе не было бы ничего удивительного, если бы не одно «но».

Конечно, Счетная палата — немаловажный инструмент бюджетного контроля, а значит, и рычаг укрепления дисциплины на всех этажах властной вертикали. Понятно, что в умелых и опытных руках этот институт может послужить и сведению очень крупных счетов. Дать преимущество одной политической, а то и олигархической группе перед другой. Но все равно вряд ли пост шефа Счетной палаты можно считать ключевым в нашей государственной иерархии. Обычно это либо завершающий этап в карьере известного политика, либо некая пауза перед возвращением на самый верх. Для самого Кудрина кабинет на Зубовской площади Москвы явно был последним шансом на возвращение во властную обойму. И он его принял.

А тут вдруг случилась целая эпопея сначала с отставкой Алексея Кудрина, а потом и с длительной паузой с назначением его преемника. С Кудриным история случилась вообще удивительная. Фактически чуть ли не за два месяца до его официальной отставки все заинтересованные участники процесса уже знали его ближайшее капиталистическое будущее. Вплоть до обещанных ему якобы Аркадием Воложем пяти процентов акций «Яндекса». Но официально ничего не происходило. Даже пресс-секретарь президента был как бы не в курсе возможных перемен.

По существующей версии, Кудрин тянул время, не столько продвигая какого-то собственного кандидата на нагретое за прошедшие годы место, сколько противодействуя, дескать, назначению какой-то персоны нон грата для либералов. Инсайдеры уверяли, что речь на каком-то этапе могла идти даже о Дмитрии Рогозине. Политике извилистой судьбы, но с большим уже государственным опытом. Вполне вероятно, что, не дождавшись возможного назначения, Дмитрий Олегович не позволил себя забыть, отправившись в Донбасс. Но чем дольше тянулся процесс замещения, тем в большей степени он обрастал разного рода предположениями.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Рогозин

Самое пикантное обстоятельство заключалось в том, что Кудрин еще 24 ноября на встрече с президентом согласовал свой новый карьерный поворот, но сам публично подтвердил свою отставку только 29 ноября. И на следующий день Совфед его освободил от счетного бремени.

Считалось, что уже 14 декабря Совфед мог бы утвердить нового шефа Счетной палаты. В кулуарах назывался целый список кандидатов из числа персон известных. Но что-то не сложилось там наверху, как говаривал еще Штирлиц. И теперь все отложено до весенней сессии сената.

Причин такой паузы действительно может быть несколько. Не исключено, что в обстановке проведения СВО, перестройки экономики, выработки стратегии действия под грузом небывалых санкций и западного шантажа просто у президента до этого вопроса не дошли руки. И ему пока недосуг внести кандидатуру.

Впрочем, с тем же успехом можно предположить, что в условиях роста расходов на оборону и необходимости более четкого контроля за расходами бюджетных средств в этой специфической сфере на пост Счетной палаты потребовался специалист, обладающий особыми знаниями о функционировании ОПК.

Правда, есть и самое революционное объяснение. Суть его в том, что назначение главы СП может стать сигналом к целой серии перемещений в верхах. Тем более что разного рода инсайдеры уверяют публику, что пакет таких новых назначений уже готов и согласован. И вот-вот будет обнародован. К тому же такой кадровый шторм надолго займет некоторые праздные умы, отвлекая от копания в иных болезненных проблемах.

Тем не менее до начала весенней сессии Совфеда остается не так много времени.