«Зафиксировано»: Лавров о желании Запада ввести войска на Украину Лавров: Россия зафиксировала желание Запада ввести войска на Украину

Фото: МО Украины

Желание Запада ввести войска на Украину официально зафиксировано, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова французского президента Эмманюэля Макрона, допустившего отправку войск НАТО на Украину. При этом министр подчеркнул, что войска стран НАТО уже находятся в зоне конфликта неофициально.

Сам факт желания ввести войска зафиксирован уже официально, неофициально они там находятся, — сказал глава российского МИД на дипломатическом форуме в Анталье.

По словам Лаврова, без иностранных инструкторов дальнобойные средства Вооруженных сил Украины не могли бы использоваться против российских городов. Этому есть доказательства и к ним добавляются новые, подчеркнул глава МИД.

Ранее премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что французских военных могли бы перебросить на Украину для защиты границ, обучения бойцов ВСУ и обеспечения противовоздушной обороны. При этом слова Макрона о возможной отправке сухопутных войск в зону СВО Атталь призвал не расценивать как объявление о каких-либо действиях.

В свою очередь глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что поражение Украины приведет к войне между Россией и НАТО, поскольку российские власти «не остановятся» в случае успеха специальной военной операции. Лавров на Анталийском дипломатическом форуме назвал эти слова «оговоркой по Фрейду». Он отметил, что американский чиновник озвучил именно то, что держит в уме.