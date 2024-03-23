ФСБ: задержанных подозреваемых в теракте в «Крокусе» этапируют в Москву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержанные в Брянской области подозреваемые в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» этапируются в Москву, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ. Отмечается, что атака на концертный зал была тщательно спланирована.

В настоящее время они этапируются в Москву, — сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, террористы тщательно спланировали свои действия, после совершения теракта они собирались пересечь границу РФ и Украины. Спецслужбы узнали, что у них были соответствующие контакты с украинской стороной.

Ранее сообщалось, что в Брянской области задержаны четверо предполагаемых террористов, которые устроили стрельбу в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Их поймали недалеко от российско-украинской границы.

При этом в Следственном комитете уточнили, что уже приступили к работе с подозреваемыми. Кроме того, было установлено, что использованное ими оружие было заранее подготовлено в тайнике.

Также в Сети публиковалось фото, на котором запечатлен предполагаемый автомобиль террористов из «Крокуса». По его данным, Renault Symbol обстреляли правоохранители неподалеку от деревни Хацунь Карачинского района Брянской области, когда водитель отказался остановиться.