Задержана похитившая миллиарды рублей банда энергетиков ФСБ сообщила о задержании сотрудников «Россетей» за хищение 2,8 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», подозреваемых в хищении 2,8 млрд рублей, сообщили в ФСБ России. Как отмечается, деньги были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии в Дагестане. В СИЗО отправлены девять обвиняемых.

Пресечена деятельность организованной преступной группы в составе бывших и действующих сотрудников ПАО «Россети Северный Кавказ», его филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций, занимавшейся хищением бюджетных средств в особо крупном размере, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники ФСБ задержали участников группировки, создававшей в России узлы связи для мошеннических кол-центров с Украины. Их считают причастными к хищению более семи миллиардов рублей у россиян. Арестованы пять участников группировки, обвинение предъявлено по делу о мошенничестве. Похищенные у россиян средства шли на финансирование Вооруженных сил Украины.

Ранее были арестованы технический директор компании «Оборонэнергосбыт», которая является поставщиком электроэнергии для Минобороны, Юрий Ющак, а также его предполагаемый сообщник Вадим Матвеев. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Решение об избрании меры пресечения принял Хамовнический суд Москвы.