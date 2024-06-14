Задержан водитель, сбивший 10 человек в Благовещенске

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Первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области задержал 59-летнего жителя областного центра на месте смертельного ДТП, сообщил NEWS.ru старший помощник руководителя СУ СК РФ по Амурской области Алексей Лубинский. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и нарушении правил дорожного движения, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц, добавил представитель СК.

Он пояснил, что подозреваемый, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, вечером 14 июня 2024 года на въезде в город Благовещенск со стороны села Чигири выехал на тротуар и сбил пешеходов. Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, назначены необходимые экспертизы, допрошены свидетели произошедшего.

Шестеро пострадавших доставлены в больницу, еще трое, включая двух несовершеннолетних, погибли на месте. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения, — подытожил Лубинский.

Следком РФ в официальном Telegram-канале сообщил, что глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ДТП в Амурской области, в результате которого погибли и пострадали люди, в том числе дети.

Сбивший 10 человек пытался скрыться с места ДТП в Благовещенске, рассказала ранее очевидица происшествия Елизавета. По ее словам, несколько прохожих мужчин держали водителя силой, чтобы он не ушел.