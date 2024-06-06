Задержан еще один участник нападения банды Басаева на Буденновск СК: за участие в банде Басаева при нападении на Буденновск задержан Казбек Анасов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники МВД и ФСБ России задержали жителя Дагестана Казбека Анасова, подозреваемого в участии в нападении банды Шамиля Басаева на Буденновск в 1995 году, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Получены доказательства причастности жителя Хасавюртовского района Республики Дагестан Казбека Анасова к совершению указанных преступлений. Он обвиняется в совершении террористического акта, бандитизме, захвате заложников и убийстве, — говорится в сообщении.

Следствием установлено, что Анасов в 1995 году добровольно вступил в состав банды и принимал активное участие в особо тяжких преступлениях. 14 июня того года он был в числе боевиков, совершивших нападение на Буденновск. Тогда погибли 129 человек, ранения получили 317, 1586 граждан захватили в заложники.

3 июня также сообщалось о задержании еще одного участника банды. Речь об уроженце Чечни Хамзате Зоеве, ему вменяют совершение теракта, бандитизм, захват заложников и убийство. Его задержали при содействии сотрудников МВД и ФСБ. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В марте сообщалось, что за участие в боевых действиях в составе ВСУ объявлены в розыск 14 уроженцев и жителей Дагестана. Все они стали фигурантами уголовных дел.