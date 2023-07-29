«Задел прочности»: Путин о помощи Африке в советское время Путин назвал помощь странам Африки в советское время заделом прочности сотрудничества

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Финансовая помощь странам Африки, оказываемая Москвой в советское время, стала заделом прочности для будущего сотрудничества, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка. Он также подчеркнул, что страны Африканского континента имеют значительный потенциал развития, который продолжает расти.

В какой-то момент в советское время <...> у нас в обществе сложилось мнение, что мы зря тратим деньги: «Зачем мы тратим деньги на Африку?», «Где эта Африка? У нас своих проблем много». Но сейчас, когда общаюсь с нашими друзьями из Африки, я с благодарностью думаю о тех людях, которые проводили такую политику в Африке. <...> Они создали такой мощный задел прочности дружеских отношений с африканскими странами, — отметил российский лидер.

Путин напомнил о вкладе СССР в освобождение Африки.

Ведущий голос и автомат Калашникова были гораздо эффективнее в то время. Все помнят о нашей конкретной помощи странам Африки в борьбе за их освобождение, — сказал глава государства.

Он добавил, что в странах Африки существует огромный потенциал, который нарастает с геометрической прогрессией.

Саммит Россия — Африка прошел 27–28 июля в Санкт-Петербурге.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Москва не исключает возможность проведения нового саммита Россия — Африка. Это будет уже третья встреча глав государств. По словам Пескова, на сегодняшний день сроки проведения саммита еще не определены. Он заверил, что они будут уточнены в ближайшее время.

Ранее политолог Алексей Мартынов заявил, что Африка является важным партнером и одним из самых перспективных направлений развития для России. Борьба с неоколониализмом, о которой было объявлено на саммите Россия — Африка при участии представителей почти всех стран континента, уже говорит об успешном продвижении этой идеи на столь масштабной площадке, указал эксперт.