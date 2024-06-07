«Задача — увязать»: Хуснуллин рассказал о строительстве в Петербурге Хуснуллин заявил о планах «увязать» проекты при строительстве в Петербурге

Фото: Елена Игнатьева/Росконгресс

Марат Хуснуллин

Перед властями сейчас стоит задача увязать несколько крупных проектов, связанных со строительством в Санкт-Петербурге, сообщил на полях Петербургского международного экономического форума зампред правительства России Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru. По его словам, в первую очередь речь идет о кольцевой автомобильной дороге (КАД-2), которая создается по поручению президента РФ Владимира Путина.

У нас задача — увязать несколько крупных проектов, в первую очередь это проект по поручению Владимира Владимировича Путина. Так называемая кольцевая автомобильная дорога — 2. Сегодня мы уже конкретно обсудили со строителями, со всеми владельцами инженерных сетей, с Росреестром, как мы будем строить эту дорогу, — рассказал Хуснуллин.

Он уточнил, что власти намерены сделать единую транспортную сеть и единую карту ограничений. По его словам, это необходимо, чтобы информировать жителей о целях и процессе строительства на ближайшие годы.

Также Хуснуллин рассказал, что продление программы семейной ипотеки до 2030 года является одной из самых приоритетных задач президента РФ. По его утверждению, также важнейшими поручениями главы государства являются продление инвестиционных бюджетных кредитов и создание цифровой платформы в ключевых секторах экономики.