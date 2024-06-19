«Зачем участвовать в шоу?»: сенатор о приглашении России на мирный саммит Сенатор Цеков: Украине стоит начать переговоры с Россией вместо саммитов

Фото: СФ РФ

Сергей Цеков

Украине стоило бы начать вести с Россией переговоры, вместо того чтобы предлагать представителям страны принять участие в мирных саммитах, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что участвовать в подобном шоу нет никакого смысла.

Участвовать в саммите, куда Украина привезет как минимум 30 врагов России, нам нет никакого смысла. Если украинское руководство хочет говорить о мире, то они должны не на саммит нас приглашать, а идти на переговоры. В Швейцарии прошло антироссийское, руссоненавистническое шоу, зачем нам участвовать в подобном? — пояснил Цеков.

Как уточнил сенатор, Россия готова участвовать в разговоре, но не в шоу, которое делает Украина. Кроме того, он посоветовал Киеву разобраться с легитимностью украинского президента Владимира Зеленского. Он напомнил, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков часто об этом говорит.

Украине следует разобраться с легитимностью своего руководителя, о чем часто говорит пресс-секретарь нашего президента [Дмитрий] Песков. Он отмечает, что не ясно, с кем говорить и подписывать документы, когда Зеленский утратил свою легитимность, — заключил сенатор.

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко ранее заявил, что власти Украины допустили ошибку, не пригласив Россию на конференцию в Швейцарии. По его словам, у Киева не будет еще одного шанса встретиться с Москвой, поскольку второй саммит уже не состоится.